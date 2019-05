UTRECHT - Op de Ina Boudier-Bakkerlaan in Utrecht zijn ongeveer 100 woningen ontruimd vanwege een gaslek. De brandweer is ter plaatse en monteurs van Stedin zijn aan het werk om het lek te dichten.

Op de IBB laan woning voornamelijk studenten. Er waren renovatiewerkzaamheden gaande, maar onduidelijk is nog of het gaslek hierdoor is ontstaan. (Foto's: Koen Laureij)