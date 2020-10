1200 Cobra's aangetroffen in kofferbak IJsselstein

IJSSELSTEIN - De politie heeft twee 19-jarige mannen aangehouden op verdenking van het bezitten van illegaal vuurwerk. Het gaat om het type Cobra 6 dat in de categorie valt van zwaar knalvuurwerk. De verdachten trokken de aandacht van agenten tijdens een surveillance op zaterdagavond 17 oktober.

Toen de agenten de auto van de mannen uit Alkmaar op de Noord IJsseldijk controleerden, deden ze een grote vondst in de kofferbak. Die lag vol met dozen met in totaal 1200 stuks Cobra 6.

Toename overlast

De laatste tijd is er sprake van een forse toename van overlast van vuurwerk in de omgeving van IJsselstein. De politie hoopt dat dit door de aanhouding van de twee verdachten en de beslagname van het vuurwerk afneemt.

Onlangs heeft het Openbaar Ministerie de richtlijn voor vuurwerkovertredingen en –misdrijven aangepast. Hierdoor lopen de verdachten nu het risico op een gevangenisstraf tot 12 maanden, gezien de hoeveelheid en het soort vuurwerk.

Gevaar van illegaal vuurwerk

Illegaal vuurwerk is, in handen van particulieren, levensgevaarlijk en heeft vaker geleid tot ernstige brandschade en vele ongelukken met slachtoffers die ledematen zijn verloren en oog- of gehoorschade hebben opgelopen, waaronder jonge kinderen. Het vervoer van het vuurwerk over de weg en de opslag ervan in woningen creëert bovendien grote veiligheidsrisico's voor anderen.

Illegaal vuurwerk is nog steeds een groot veiligheidsprobleem. De inspanningen van de politie, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) en het Openbaar Ministerie om de handel in illegaal vuurwerk te bestrijden worden daarom onverminderd voortgezet.

Niet alleen het verkopen van illegaal vuurwerk is strafbaar, ook particulieren die (online) illegaal vuurwerk kopen zijn strafbaar. Op de handel maar ook op het bezit ervan staat een maximale gevangenisstraf van 6 jaar.