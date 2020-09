29-jarige man overleden bij nachtelijke explosie in Utrecht Overvecht

UTRECHT - In een bedrijfspand aan de Californiedreef in Utrecht heeft zich zaterdagnacht nacht rond 2:00 uur een explosie voorgedaan. Een 29-jarige man kwam daarbij om het leven. De forensische opsporing en tactische recherche hebben die nacht en een groot deel van de zaterdag uitgebreid onderzoek gedaan op locatie.

Tot tweemaal toe kwam ook de Explosieven Opruimingsdienst bij het onderzoek ter plaatse. Onduidelijk is nog of de explosie is veroorzaakt door een explosief of een mogelijke gaslek.

Van buitenaf is geen schade te zien van de explosie. De politie hoopt in contact te komen met eventuele getuigen die iets hebben gezien.

Passanten op locatie spreken over duistere praktijken in het pand. Hier kan de politie nog niets van bevestigen. Wanneer mogelijk zal de politie komen met meer informatie.

