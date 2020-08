85-jarige man aangehouden voor steekpartij in Amersfoort

AMERSFOORT - Zondagavond vond er een steekincident plaats aan de Oude Grutmolen in Amersfoort. Daarbij raakte een 59-jarige man gewond. De politie heeft meteen een 85-jarige man uit Amersfoort aan kunnen houden als verdachte.

De gebeurtenissen vonden rond 18.10 uur plaats in een huis aan de Oude Grutmolen. Daar werd de 59-jarige man uit Amersfoort door de 85-jarige man gestoken. De twee mannen zijn bekenden van elkaar. In eerste instantie leek het te gaan om een man van in de 90, maar tijdens het onderzoek is gebleken dat de verdachte 85 jaar oud is. Hij is aangehouden en de politie doet verder onderzoek naar wat er zich heeft afgespeeld.