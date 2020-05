Aanhouding dealers Amersfoort

AMERSFOORT - Op woensdag 6 mei werden om 16:45 uur een vrouw en een man aangehouden in Amersfoort in verband met het dealen van harddrugs. De derde verdachte wist te ontsnappen. De politie is nog op zoek naar hem.

De recherche was een onderzoek gestart naar de verdachten na (anonieme) meldingen over het vermoedelijke dealen van drugs in Amersfoort. Tijdens het onderzoek bleek dat er inderdaad in diverse wijken in Amersfoort - maar ook in Leusden, Bunschoten en Soest- onder andere vanuit een auto gedeald werd door een man en een vrouw. De recherche besloot daarop de auto te volgen.



De verdachten, een vrouw van 21 jaar uit Amsterdam en een man van 24 jaar uit Amersfoort, werden na een achtervolging klemgereden in hun auto door een politievoertuig. De man is aangehouden op de Heiligenbergerweg en de vrouw op de Meridiaan. De derde verdachte wist te ontkomen. De politie weet wie het is en is nog op zoek naar hem.

Bij de vrouw is er een handelshoeveelheid drugs aangetroffen. Ze had in haar bh 99 bolletjes zitten: 49 met cocaïne en 49 met heroïne en eentje met hash. Ook werd er bij haar een grote hoeveelheid cashgeld aangetroffen. Zij zit nog vast voor verhoor en wordt verdacht van de handel in drugs. De aangehouden man is na verhoor heengezonden.

Na de aanhouding werd de woning van de nog niet aangehouden verdachte op de Liendertseweg doorzocht. De recherche trof daar een handelshoeveelheid harddrugs aan.



Drugs en vooral (de handel in) cocaïne zijn een groot probleem in Midden-Nederland. De cocaïnehandel ligt ten grondslag aan veel ondermijningsproblematiek in Midden-Nederland. Deze ondermijningsproblematiek uit zich in liquidaties, geweld, bedreigingen, witwassen en de penetratie van de onderwereld in de bovenwereld.



Drugshandel veroorzaakt overlast en schept een onveilige sfeer voor omwonenden. Om de overlast tegen te gaan, heeft de politie uw hulp nodig. Meld overlast altijd. Via 0900-8844 of de wijkagent. Ook alle andere informatie over drugsactiviteiten is welkom. Dat kan eveneens via 0900-8844. Wilt u anoniem blijven? Bel dan M. 0800-7000.