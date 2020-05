Aanhouding gewapende overval juwelier Montfoort

MONTFOORT - In mei 2013 werd een juwelier aan de Hofstraat slachtoffer van een gewelddadige overval. De juwelier liep ernstig, blijvend letsel op. De zaak bleef helaas onopgelost. Tot gisteren. Dankzij nieuwe informatie werd de zaak heropend. Op woensdag 6 mei 2020, heeft de politie een 28-jarige man aangehouden.

Op 14 mei 2013 rond 9.20 uur werd de juwelier overvallen door drie verdachten. Op dat moment waren de juwelier en een klant in de zaak. Toen de eerste verdachte de zaak binnenstapte, had de juwelier direct een vervelend gevoel, zo vertelde hij later. De juwelier werd slachtoffer van een gewelddadige overval. Hij werd geslagen en getrapt en ook bedreigd met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. De klant hield zich angstig schuil achter de toonbank. Zij zag alles gebeuren, maar bleef gelukkig zelf ongedeerd. Een overvaller sloeg het glas van de vitrinekasten in. In rap tempo maakten de drie mannen een grote hoeveelheid sieraden buit. Hierna vluchtten zij te voet in de richting van het Kasteelplein. Hier stapten zij vermoedelijk in een donkerkleurige auto en verdwenen in de richting van Oudewater.



Het onderzoek werd destijds uitgevoerd door een speciaal rechercheteam. Er werd een sporen- en buurtonderzoek gedaan en meerdere getuigen werden gehoord. Ook kwam de zaak aan bod in een opsporingsprogramma . Dit alles leidde toen nog niet naar een doorbraak in het onderzoek.



Het slachtoffer, de nu 62-jarige juwelier, wordt nog dagelijks herinnerd aan die ene ochtend op 14 mei 2013. Na de overval heeft hij langdurig moeten herstellen van de verwondingen. Er is de politie alles aangelegen om de zaak op te lossen en te zorgen dat de verdachten worden opgepakt.



Eind 2019 ontving de politie nieuwe informatie. Deze informatie gaf direct aanleiding om het onderzoek opnieuw te openen. Hierdoor kon op woensdag 6 mei een 28-jarige man uit Lopik worden aangehouden. Op vrijdag 8 mei wordt hij voorgeleid aan de Rechter Commissaris.

Het onderzoek is nu weer in volle gang. Naast de verdachte die gisteren werd aangehouden, heeft de politie nog andere verdachten op het oog. Meerdere aanhoudingen worden dus niet uitgesloten.

De recherche zoekt nog mensen die zich in 2013 niet hebben gemeld. Dat kan zijn omdat zij dat niet durfden of wilden. Hopelijk zijn deze mensen nu wel bereid om zich bij de politie te melden. Dan kan via 0900-8844. Anoniem melden kan ook: 0800-7000.