Aanhouding in Zesit na mishandeling agenten

ZEIST - Woensdag 24 maart werd een man aangehouden die op een parkeerdek aan de Laan van Vollenhove twee agenten mishandelde. De man wordt verdacht van poging doodslag.

Na een overlastmelding gingen agenten woensdagavond 24 maart rond 22.00 uur naar de Laan van Vollenhove. Op een parkeerdek was ruzie tussen twee mannen, van wie één lachgas aan het gebruiken was. Agenten probeerden in contact te komen met de man, die agressief reageerde en een agent met de lachgasfles tegen het hoofd sloeg. Hij sloeg ook een andere agent en uiteindelijk moest er pepperspray gebruikt worden om de man onder bedwang te krijgen. Dat lukte niet direct en de man rende weg en kon na een achtervolging toch aangehouden worden. De man, 25 jaar met onbekende woonplaats, is meegenomen naar het politiebureau en zit vast.

De agent die met de lachgasfles geslagen was, raakte buiten bewustzijn en is naar het ziekenhuis gebracht. Hij moet herstellen van o.a. een hersenschudding, de andere agent heeft meerdere kneuzingen opgelopen.