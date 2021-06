Aanhouding na ongeval in Eemnes

EEMNES - Een auto en een bestelbusje zijn vrijdgmorgen frontaal in botsing gekomen op de Laarderweg in Eemnes.



In eerste instantie leek het te gaan om een zwaar ongeluk en werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Maar beide bestuurders kwamen er uiteindelijk zonder ernstige verwondingen vanaf.



De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De bestuurder van de bestelbus is door de politie meegenomen naar het politiebureau op verdenking van rijden onder invloed.

Foto's Caspar Huurdeman