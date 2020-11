Aanhoudingen na reeks incidenten in Mijdrecht

MIJDRECHT - Op vrijdag 13 november heeft de politie een aantal aanhoudingen verricht, in een onderzoek naar een aantal incidenten in Mijdrecht. De politie kon twee verdachten aanhouden. De politie is nog op zoek naar getuigen.

Al enige tijd is het onrustig in Mijdrecht. Naar aanleiding van een aantal autobranden is de politie een onderzoek gestart. Uit het onderzoek komt inmiddels naar voren dat de autobranden een verband hebben met de handel in verdovende middelen.

Op vrijdag 13 november heeft de politie in dit onderzoek een 21-jarige man uit Mijdrecht en een 35-jarige man uit Vinkeveen kunnen aanhouden. Zij worden allemaal verdacht van het verkopen van verdovende middelen. Eerder hield de politie al een 22-jarige verdachte uit Wilnis aan op verdenking van brandstichting in – op z’n minst – één auto.

De recherche gaat er vanuit dat meerdere incidenten die zich de afgelopen tijd in Mijdrecht voordeden, met elkaar in verband staan. Het onderzoek wordt voorgezet, hierbij worden meerdere aanhoudingen niet uitgesloten.

De politie roept getuigen, die mogelijk informatie hebben over de recente incidenten, op zich te melden. Bel hiervoor 0900-8844, anoniem melden kan ook via of 0800-7000.