Aanrijding in Soest loopt uit op vechtpartij

SOEST - Een aanrijding in Soest is maandagavond 26 juli uitgelopen op een vechtpartij. Op de Dalweg kwamen twee auto’s met elkaar in botsing. Ook werd een geparkeerde auto geraakt. Er was alleen materiële schade. Toen omstanders zich er mee kwamen bemoeien werd de sfeer ineens grimmig. De politie moest ingrijpen en daarbij zijn drie mensen aangehouden.

De aanrijding gebeurde rond 18:30 uur, ter hoogte van de Rubenslaan. Agenten kwamen ter plaatse voor de afhandeling, maar terwijl ze bezig waren kwamen er steeds meer mensen bij staan die zich er mee gingen bemoeien. Uiteindelijk was er een menigte ontstaan van zo’n tientallen mensen. Er werden beledigende teksten naar de agenten geroepen. Ook gingen meerdere mensen met elkaar op de vuist. Hierop is versterking opgeroepen. Er waren zeker tien politiewagens ter plaatse. Agenten moesten pepperspray, wapenstokken en hondengeleiders inzetten om de mensen op afstand te houden en de boel tot bedaren te kunnen brengen.



Er zijn drie mannen 37, 21 en 48 jaar uit Soest aangehouden, onder meer voor belediging en poging zware mishandeling van een agent. De drie zijn meegenomen naar het bureau. De 48-jarige verdachte raakte gewond aan zijn schouder en is heengezonden. Hij wordt op een later moment verhoord. (Foto's: Caspar Huurdeman)