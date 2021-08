Aanrijding tussen auto en fietsster Utrecht

UTRECHT - Op de Van Hoornekade in Utrecht is zaterdagnacht een ernstig ongeval gebeurd. Rond 0:37 uur werd het slachtoffer aangereden ter hoogte van de kruising met de Barthold Entesstraat. De klap met de auto was zo hard dat de voorruit verbrijselde.

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en zette de omgeving af voor hulpverlening. Na medische behandeling is het slachtoffer met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een opgeroepen traumateam werd niet afgewacht.

Omstanders zeggen dat het slachtoffer een jonge vrouw is. Ze zou uit de richting van de Barthold Entesstraat over hebben willen steken toen het misging. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk.

De Verkeersongevallen Analyse (VOA) doet onderzoek naar de aanrijding. Voorlopig zal de weg daarom zijn afgesloten. (Foto's: Koen Laureij)