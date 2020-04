Achtervolging plofkrakers uit Duitsland naar Utrecht

UTRECHT - De politie heeft vannacht een Duitse Audi achtervolgt die mogelijk betrokken was bij een plofkraak in Duitsland. Veel politieauto's waren bij de achtervolging betrokken. In Utrecht verloor de politie de auto uit het oog waardoor de verdachten konden ontsnappen. De auto werd korte tijd later aangetroffen op de Orionstraat in Sterrenwijk.

Met man en macht werd gezocht naar de verdachten. Een politieheli cirkelde ruim een uur boven de wijk, politiehonden doorzochten tuinen en agenten met zaklampen liepen door de straten. De verdachten werden niet meer aangetroffen.

De recherche heeft het voertuig onderzocht op de aanwezigheid van mogelijke explosieven, maar deze werden voor zover bekend niet aangetroffen. De auto wordt afgesleept en op een andere locatie verder onderzocht. (Foto's: Koen Laureij)