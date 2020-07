Alerte buurtbewoner in Woudenberg, aanhouding woninginbreker

WOUDENBERG - Na een melding van een alerte buurtbewoner kon er op 6 juli een verdachte worden aangehouden voor een woninginbraak. Door de snelle melding kon de politie ook snel ingrijpen.

In de nacht van zondag 5 op maandag 6 juli ziet een bewoner aan de Griftdijk in Woudenberg iets heel verdachts: twee donker geklede mannen rondom een huis in de straat. En dat klopt niet, want de mensen die hier wonen zijn op vakantie. De alerte buur meldt dit meteen bij de politie.

Als het huis wordt onderzocht, blijkt dat er is geprobeerd om in te breken. Er wordt naar de verdachten gezocht met behulp van honden en de politiehelikopter. Dit heeft effect, want er rennen twee mensen weg in de buurt van de Griftdijk. Na een korte achtervolging kan een 25-jarige man worden aangehouden.

Wanneer er een verdachte of bedreigende situatie is, bel dan meteen 112. Hoe sneller de melding binnen komt, hoe meer kans er is dat de verdachten op heterdaad worden betrapt of op tijd gevonden kunnen worden. Zoals je kunt lezen in het geval van deze inbraak in Woudenberg, is er door de melding van een alerte buurtbewoner een succesvolle aanhouding gedaan.



Weet je meer van de inbraak aan de Griftdijk in de nacht van 5 op 6 juli? Heb je wat gezien of woon je in de directe omgeving en heb je camera’s aan je huis? Neem dan contact op via 0900-8844 of 0800-7000.