Amerikaans busje gaat in vlammen op in Houten

HOUTEN - Op de Rede in Houten is een camper volledig uitgebrand. Vermoedelijk is een technisch mankement onder de motorkap de oorzaak van de brand. De bestuurder kon de auto rustig tot stilstand brengen waarna de drie inzittenden konden uitstappen.

Volgens de politie was er aanvankelijk alleen sprake van lichte rookontwikkeling onder motorkap. Toen de brandweer enkele minuten later aankwam sloegen de vlammen al uit alle kanten van het voertuig. De brand is inmiddels geblust, maar van de camper is weinig over. De inzittenden hebben wel wat spullen kunnen redden, voordat de brand zich ontwikkelde.

Het verkeer op De Staart, de hoofdweg richting Houten, en de Rede werden volledig stilgezet omdat in de camper een gasfles lag af te blazen. Voor de zekerheid werd het verkeer daarom tegengehouden. Inmiddels zijn de wegen weer vrij en is een bergingsbedrijf ingeschakeld om de camper af te slepen.

Foto's Koen Laureij