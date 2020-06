Arrestaties in Amersfoort voor drugsdealen

AMERSFOORT - De Politie heeft op donderdagmiddag 11 juni zeven Amersfoorters aanhouden op verdenking van de handel in verdovende middelen. Aanvullend volgde een zoekactie in het huis waar de 18-jarige hoofdverdachte woont in de wijk Nieuwland in Amersfoort. De Politie vermoedt dat hij diverse - deels minderjarige - jongens in Amersfoort inschakelde voor de verkoop van drugs.

Op basis van anonieme meldingen, signalen uit de omgeving van de verdachte en informatie van de wijkagenten, deed de Politie nader onderzoek naar de ondermijnende activiteiten van de man. Eerst werden twee jongens - 16 en 17 uit Amersfoort - rond 16.00 uur op het Centraal Station in Amersfoort op heterdaad betrapt tijdens een transactie van drugs. Kort na deze actie trof de politie in de woning in Nieuwland vijf 18-jarige Amersfoorters aan, waaronder de hoofdverdachte. Zij werden allemaal aangehouden op verdenking van het handelen in drugs. Tijdens een zoekactie in het huis assisteerde de drugshond van Politie. Hier werden verdovende middelen gevonden, die nog op hoeveelheid en samenstelling worden onderzocht. Ook werden goederen om drugs te verhandelen, merkkleding en twee auto’s in beslag genomen voor onderzoek.