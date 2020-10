AMERSFOORT - Een auto van het arrestatieteam van de politie is vanavond betrokken geraakt bij een ongeval terwijl deze met spoed onderweg was naar een inzet in Hoogland.

De betrokken auto's raakten zwaar beschadigd. Voor zover bekend was er alleen sprake licht letsel.

Er zal verder onderzoek worden gedaan naar de toedracht van de aanrijding.

Foto's William Harthoorn