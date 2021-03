Arrestatieteam in Amersfoort ingezet na een aanrijding

AMERSFOORT - Woensdagmiddag rond 16:45 uur heeft er op de Cobolweg een aanrijding plaatsgevonden waarbij gedreigd is met een vuurwapen.

Er was veel politie op de been op en rond industrieterrein De Hoef. Later werd er aan de Basicweg een pand omsingeld door de politie. Dit omdat de verdachte mogelijk het pand in gevlucht was. Tijdens de zoektocht vlogen er twee politiehelikopters rond. Ook het arrestatieteam stond klaar om ingezet te worden maar dat was niet meer nodig. De politie maakte later bekend dat de verdachte niet het pand in was gevlucht.

Bij de aanrijding heeft nog een speurhond gezocht naar weggegooide artikelen als wapens en degelijke. Of er wat is aangetroffen is onbekend. De auto's zijn door een bergingsbedrijf afgesleept. (Foto’s: Kees van Kooten)