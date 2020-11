Audi frontaal op boom in Houten, bestuurder vlucht

HOUTEN - Op De Rede in Houten is vrijdagavond een Audi hard op een boom gebotst. De auto raakte zwaar beschadigd en takken van de boom kwamen meters verderop terecht. Door de klap zijn ook alle bladeren uit de boom gevallen.

De bestuurder van de auto is er na het ongeluk vandoor gegaan, maar de politie meldt zojuist dat ze de bestuurder hebben gevonden. Mogelijk is hij bij iemand anders ingestapt. Waarom de bestuurder ervandoor ging en of hij bijvoorbeeld onder invloed was is nog onduidelijk. De politie doet verder onderzoek.

De politie heeft een takelwagen besteld die de auto komt ophalen. De auto kan worden afgeschreven.

Foto's Koen Laureij