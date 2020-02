Auto blaast gas af A12 Oudenhorst

MAARSBERGEN/WOUDENBERG- Vrijdagmiddag werd de brandweer van Ederveen gealarmeerd voor een ongeval op de rijksweg A12 bij het Total tankstation Oudenhorst. Bij het tankstation had net een personenauto gas getankt. Na het tanken is er tussen de vulhals en een klepje in de vulhals een propje terecht gekomen waardoor de auto begon af te blazen. De brandweer heeft met een schroevendraaier het propje weggehaald. Medewerkers van het tankstation hadden uit voorzorg het tankstation afgesloten. Ook had de politie de afrit afgesloten. Na korte tijd werden de afrit en het tankstation weer vrijgegeven.

Foto's Kees van Kooten