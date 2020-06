Auto botst met tram in Utrecht

UTRECHT - Op het 24 Oktoberplein in Utrecht zijn een tram en een auto met elkaar in botsing gekomen. De twee inzittenden van de auto raakten gewond. Eén van hen kwam door het ongeluk bekneld te zitten en moest door de brandweer worden bevrijd. Beiden zijn naar het ziekenhuis vervoerd.

Het tramverkeer is na het ongeluk stilgelegd. Vermoedelijk is de automobilist door rood gereden waardoor de aanrijding kon ontstaan. De auto raakte flink beschadigd en ook de tram liep schade op. Medewerkers van U-OV beoordelen of de tram op eigen kracht naar het tramdepot kan terugrijden.

Voor zover bekend zaten er enkele mensen in de tram. Zij raakten niet gewond. (Foto's: Koen Laureij)