Auto crasht op A1 na botsing bij Baarn

BAARN - Bij een botsing op de A1 bij Baarn is vrijdagavond een bestuurder gewond geraakt. Zij auto sloeg de kop en belandde in de sloot. De brandweer moest hem uit het autowrak halen.

Het ongeluk gebeurde omstreeks 22.45 uur net voorbij het Eemviaduct in de richting van Amersfoort. De twee auto’s kwamen door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing, waarna één van de voertuigen over de kop sloeg en in de sloot belandde. De bestuurder kwam hierdoor klem te zitten.

Brandweerlieden hebben het slachtoffer uit het autowrak gehaald. De man is daarna met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster van de zwaar beschadigde Mini kwam met de schrik vrij. (Foto: Caspar Huurdeman)