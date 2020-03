Auto en bestelbus botsen frontaal in Houten

HOUTEN - Op de Rondweg in Houten zijn dinsdagmiddag een personenauto en een bestelbus frontaal op elkaar gebotst. De weg is in beide richtingen afgesloten tussen de wijken Het Mos en Het Gras.



De bestuurder van de personenauto gaat met de ambulance mee naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt ondertussen wat er gebeurd is. Vermoedelijk kwam de personenauto op de verkeerde weghelft terecht.



De schade aan beide voertuigen is fors. Een bergingsbedrijf wordt ingeschakeld om de weg weer vrij te maken. (Foto's: Koen Laureij)