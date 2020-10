ACHTERVELD - Op de Asschatterweg is vanmiddag rond 14:00 uur een automobilist frontaal op een boom gebotst. Bij het ongeval raakte de bestuurder en bijrijder beide gewond. De brandweer kwam ter plaatse omdat er sprake was van een beknelling. Dit bleek uiteindelijk niet het geval. De weg is voorlopig afgesloten.

Foto's William Harthoorn