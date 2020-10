Auto frontaal op boom in Den Dolder

DEN DOLDER -Een auto is maandagmiddag tegen een boom gebotst langs de Embranchementsweg, aan de rand van Lage Vuursche en Den Dolder. Het eenzijdige ongeval vond plaats rond 13.30 uur. De auto raakte door een onbekende oorzaak van de weg, ramde een boom en kwam na een draai van 180 graden tot stilstand.

Vier scholieren, allen 15 jaar oud, die onderweg waren naar hun woonplaats Maartensdijk zagen de botsing pal voor hun neus gebeuren. Het viertal twijfelde geen moment en belde direct de hulpdiensten. Het slachtoffer was bij bewustzijn en is niet veel later door de brandweer uit de auto bevrijd. Vervolgens is de persoon met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

De auto raakte door de klap zwaar beschadigd en is weggesleept door een berger. De weg is door het ongeluk anderhalf uur afgesloten geweest.

Foto's Caspar Huurdeman