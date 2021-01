Auto frontaal tegen vrachtwagen Biltseweg Soest

SOEST - Bij een ernstig verkeersongeval in Soest is één persoon zwaargewond geraakt. Op de Biltseweg zijn een personenauto en een vrachtwagen frontaal met elkaar in aanrijding gekomen.



De brandweerkorpsen van Den Dolder en Baarn hebben de beknelde bestuurder uit het autowrak gehaald. Het slachtoffer is daarna onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurder van de vrachtwagen kwam met de schrik vrij.



Het ongeluk gebeurde op de provinciale weg, de N234, tussen Koningsweg en de Wieksloterweg.

Foto's Caspar Huurdeman