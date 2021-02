SOEST - Maandag in de vroege ochtend stond er een auto in brand aan de Emmalaan in Soest. Buurtbewoners schrokken wakker van een knal en zagen op de oprit van de buren de auto in brand staan. De brandweer had de brand snel onder controle en wist overslag naar de woning te voorkomen.

De politie vermoed dat er sprake is van brandstichting en zoekt getuigen. Heeft u iets gehoord of gezien? Bel 0900-8844.

Foto's Caspar Huurdeman