Auto in brand gestoken in Baarn

BAARN - Aan de Heemskerklaan in Baarn is afgelopen nacht een personenauto in brand gestoken. Het was lang niet het eerste incident in de straat. Vorig jaar ging daar al twee keer eerder een auto in vlammen op.



Afgelopen nacht werd opnieuw een BMW in brand gestoken. De brandweer arriveerde rond 03.20 uur. Buren waren toen al bezig met het blussen van de brand, maar konden niet voorkomen dat de auto grote schade opliep.



De politie stelde naar aanleiding van de vorige branden een onderzoek in. Onderzocht werd onder meer of er een verband was tussen de branden in Baarn en Den Dolder.

Foto's Caspar Huurdeman