Auto in brand gestoken in Houten, politie doet onderzoek

HOUTEN - Midden in een Houtense woonwijk is afgelopend nacht een personenauto uitgebrand. Opvallend is dat de Renault geen kentekenplaten had. Ook omwonenden wisten vannacht niet wie de eigenaar van de auto is.



De auto stond geparkeerd op het Snijdersgilde in Houten vlakbij basisschool het Mozaïek. Iets na middernacht werd de brand ontdekt door buurtbewoners. Zij gaven aan gezien te hebben dat de brand werd aangestoken.



De brandweer van Houten-Oost had de brand snel onder controle. De politie is een onderzoek gestart.

Foto's Koen Laureij