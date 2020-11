Auto in brand gestoken Vathorst Amersfoort

AMERSFOORT - Vannacht is omstreeks 01.30 uur een personenauto in de brand gestoken. Een getuige heeft een persoon gezien die bezig was het voertuig in brand te steken. De brandweer heeft het voertuig snel kunnen blussen. Daar het hier ging om een hybride voertuig, had het heel anders kunnen aflopen! Het uitgebrande voertuig is voor onderzoek meegenomen.

Heeft u informatie die ons kan helpen bij het onderzoek? Neemt u dan contact op met de politie: 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan 0800 7000. Ook via de socials kunt u een bericht sturen.

Foro Politie Amersfoort