Auto in brand in bossen Lage Vuursche

LAGE VUURSCHE - Een auto is woensdagavond rond 21.15 uur uitgebrand op de Koudelaan in Lage Vuursche. De auto stond ergens in de bosjes in een greppel aan de overkant van het Koos Vorrinkhuis. Toen de brandweer arriveerde, stond de auto geheel in brand.

Ook de ambulance kwam ter plaatse. Een persoon is meegenomen naar het ziekenhuis.

De toedracht van het ongeval is onbekend. Het ging waarschijnlijk om een ongeval maar getuigen spreken ook van een explosie waarop de brand volgde.

Foto's Caspar Huurdeman