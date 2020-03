Auto in lichterlaaie op parkeerplaats Houten

HOUTEN - Op een parkeerplaats aan de Oud Wulfseweg in Houten is vannacht een auto volledig uitgebrand. Bij een aankomst van de hulpdiensten stond de auto al in lichterlaaie. Gezien de positie van de auto en de felheid van de brand wordt brandstichting vermoed.

De parkeerplaats bevind zich naast een moskee en ligt aan de rand van Houten buiten de Rondweg. Er stonden geen andere auto's geparkeerd en de betreffende auto stond niet in een parkeervak. Waar de auto vandaan kwam en of deze als gestolen was opgegeven is nog onduidelijk.

De brandweer is enige tijd bezig geweest met het doven van de vlammen. De politie zal de brand nader onderzoeken. (Foto's: Koen Laureij)