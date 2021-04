Auto onder de tram in Nieuwegein

NIEUWEGEIN - Op de tramoverweg op de Koekoekslaan in Nieuwegein is een forse aanrijding gebeurd tussen een tram en een auto. De tram raakte aan de voorzijde uit de rails en kwam deels op de auto terecht.

Voor zover nu bekend zat er een persoon in de auto. Die is door de brandweer uit de auto gehaald en aan de ambulancedienst overgedragen. De ambulance is naar het ziekenhuis in Utrecht vertrokken. Een traumahelikopter landde voor medische assistentie.

Er is bij het ongeluk veel schade ontstaan aan de tram, auto en de bovenleiding. Naar verwachting rijden dit weekend geen trams meer. De politie zal de toedracht naar het ongeluk onderzoeken.

Foto's Koen Laureij