Auto ontploft in woonwijk Utrecht

UTRECHT - Op de Vlierboomstraat in de Utrechtse wijk Ondiep is vannacht een explosief in een auto tot ontploffing gebracht. Het dak kwam los van de auto, de voorruit vloog meters door de straat en glas verspreidde zich meters rondom de auto. De voorruit van de auto raakte een afdakje bij een woning die door de klap van de woning viel.

De politie is de hele ochtend bezig geweest met onderzoek bij de auto. Of het om een gerichte actie gaat of dat de auto willekeurig is uitgekozen door de daders is onduidelijk. Volgens de politie is het explosief in ieder geval bewust in de auto gegooid. De recherche zette bij het onderzoek ook een speurhond in.

Een bergingsbedrijf is inmiddels ter plaatse om de auto af te slepen. (Foto"s: Koen Laureij)