Auto op zijn in Baarn

BAARN - Een vervelende avond voor een automobilist in Baarn: die vloog vanavond rond 19.40 uur met zijn auto uit de bocht op de Bestevaerweg.



De witte Hyundai ramde een lantaarnpaal omver en kwam ondersteboven tot stilstand.



De bestuurder kon zelf uit het wrak komen maar raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter die was opgeroepen, hoefde niet te landen.

Foto's Caspar Huurdeman