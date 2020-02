Auto op zijn kant na ongeval Trekvogelweg Amersfoort

AMERSFOORT - Op de Trekvogelweg in Amersfoort is zondagmiddag een auto op zijn kant terecht gekomen na een ongeval. Volgens omstanders waren bij dat ongeluk twee auto's en een bestelbus betrokken.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. De kruising werd afgezet omdat het wegdek bezaaid lag met glas. Bij het ongeluk zou een persoon gewond zijn geraakt.

Foto's William Harthoorn