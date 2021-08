Auto op zijn kop in sloot na ongeval A27 Houten

HOUTEN - De bestuurster van de auto die woensdagmiddag op zijn kop in de sloot eindige na een ongeluk op de A27 bij Houten heeft zelf ook contact gezocht met de hulpdiensten. Hulpdiensten waren onderweg voor het ongeval, maar omdat de auto in een sloot naast de snelweg lag was deze niet te zien vanaf de rijbaan. De vrouw kon alleen aangeven dat ze bij Houten in de sloot lag. Daarom zette de hulpdiensten direct een zoekactie op.

Brandweerlieden, Rijkswaterstaat en politieagenten speurden in de berm naast de snelweg en konden binnen enkele minuten de auto lokaliseren. Hulpverleners hebben de bestuurster uit de auto geholpen en aan de ambulancedienst overgedragen. Het slachtoffer is met spoed met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De automobiliste is op de snelweg vermoedelijk in botsing gekomen met een vrachtwagen. De auto raakte van de weg en sloeg volgens de Veiligheidsregio Utrecht meerdere keren over de kop. Wonder boven wonder schoot de auto tussen een bomenrij doo, maar vervolgens eindigde die wel ondersteboven in de sloot naast de snelweg.

De vrachtwagen heeft weinig schade aan het ongeluk overgehouden. De auto kwam er minder goed vanaf, die kan in zijn geheel worden afgeschreven. (Foto's: Koen Laureij)