Auto over de kop A27 Eemnes

EEMNES - De brandweer heeft zondag een persoon uit een auto bevrijd die over de kop was geslagen op de rijksweg A27 bij Eemnes. De inzittende is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht met onbekende verwondingen.



De auto vloog uit de bocht op de verbindingsweg van de A27 naar de A1 richting Amsterdam. Volgens getuigen lijkt het er niet op dat gladheid op de weg een rol heeft gespeeld bij het ongeluk, maar meer de snelheid van het voertuig in de bocht.

Foto's Caspar Huurdeman