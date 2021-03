Auto over de kop A27/A12

UTRECHT - Op de verbindingsweg bij Houten van de A27 naar de A12 richting Arnhem is donderdagmiddag een auto over de kop geslagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De verbindingsweg was afgesloten.

Een inzittende wordt door de ambulancedienst nagekeken. Waarschijnlijk hoeft deze persoon niet mee naar het ziekenhuis.

Bij het ongeluk was ook een andere auto betrokken. Die auto heeft veel schade aan de zijkant. De ambulancedienst heeft ook deze bestuurder nagekeken en besloten dat zij niet naar het ziekenhuis hoeft.

Een bergingsbedrijf is ter plaatse voor de opruiming.

Foto's Koen Laureij