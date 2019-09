Auto over de kop A28 Zeist

ZEIST - Op de A28 tussen Soesterberg en Zeist is vannacht een auto over de kop geslagen en in de berm tot stilstand gekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 04.00 uur vannacht. De bestuurder kon zelf uit de auto komen. Hij is in de ambulance onderzocht en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was zijn toestand niet stabiel.

Een bergingsbedrijf heeft de auto weer op zijn wielen gezet en afgesleept. Om de hulpdiensten de ruimte te geven werden twee rijstroken afgesloten. (Foto's: Koen Laureij)