Auto over de kop in Bunschoten

BUNSCHOTEN - Een automobilist is vrijdag bekneld geraakt bij een ongeval op de Zevenhuizerstraat in Bunschoten. Bij het ongeval is het voertuig over de kop geslagen.



Het ongeluk gebeurde nabij 13.45 uur. De brandweer van Bunschoten heeft het voertuig open geknipt. Hierbij kregen zij assistentie van een hulpverleningsvoertuig uit Amersfoort. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse.

Foto's Caspar Huurdeman