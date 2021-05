Auto over de kop na botsing tegen boom in Schalkwijk

SCHALKWIJK - Op de Zuwedijk in Schalkwijk is een auto over de kop gevlogen na een botsing tegen een boom. De bestuurster kon zichzelf in veiligheid brengen en is uiteindelijk met hulp van de brandweer uit de auto geklommen. Ze kon zelf naar de ambulance lopen.

Volgens omstanders reed de vrouw niet hard, maar maakte ze wel een slingerende beweging. Ze kwam naast de weg terecht en ramde een boom waarna de auto over de kop sloeg.

Op de weg is veel olie terecht gekomen waarvoor de gemeente in kennis wordt gesteld. De weg is afgesloten. Een bergingsbedrijf is onderweg om de auto weg te takelen. (Foto's: Koen Laureij)