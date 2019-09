Auto over de kop op de Rondweg in Houten

HOUTEN - Op de Rondweg in Houten is vrijdagochtend een auto over de kop geslagen. Het ongeluk gebeurde in de bocht tussen de inprikker van de wijk De Sloot en de afslag naar de wijk Het Veld. De bestuurder verloor de macht over het stuur, kwam op de verkeerde weghelft terecht en door de klap in de berm kwam de auto op zijn dak tot stilstand.

De bestuurder kon zelf uit de auto kruipen en is ter plekke gecontroleerd door de ambulancedienst. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis.

Foto's Koen Laureij