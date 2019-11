Auto over de kop Ringweg Randenbroek Amersfoort

AMERSFOORT - Op de Ringweg-Randenbroek in Amersfoort is zaterdagavond een auto over de kop geslagen bij een eenzijdig ongeval. De inzittende is hierbij gewond geraakt en naar het ziekenhuis overgebracht.

De brandweer werd opgeroepen omdat er mogelijk iemand bekneld zou zitten in het voertuig. Dit bleek niet het geval.

Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend.

Foto's W. Harthoorn