Auto over de kop Rondweg Houten

HOUTEN - Op de Rondweg in Houten is zondag kort na 22:00 uur een auto over de kop geslagen en ondersteboven naast de weg beland. Niemand raakte gewond, maar wel werd een aanhouding verricht vanwege het rijden onder invloed van alcohol.

Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de berm getrokken en op zijn wielen gezet. Vanwege de avondklok is het rustig op de weg en is er nauwelijks sprake van verkeershinder geweest.

Of de aangehouden man de bestuurder van de verongelukte auto was is op dit moment onduidelijk, maar daar lijkt wel sprake van. De man kwam als bestuurder met een andere auto aangereden bij het ongeluk, meldde zich bij agenten en werd toen aangehouden vanwege het rijden onder invloed. Hij is naar het politiebureau in Houten overgebracht. Zijn mobiel lag in de auto die ondersteboven in de berm lag.

Omdat de politie de man meteen naar het politiebureau afvoerde kon ik helaas ter plekke niet achterhalen wat het precieze verhaal was.

Foto's Koen Laureij