Auto ramt hek bij transportbedrijf Zijderveld

ZIJDERVELD - Op de Dorpsweg in Zijderveld is vrijdag een automobilist door een toegangshek van een transportbedrijf gereden. Er is veel schade ontstaan. Een geparkeerde vrachtwagen en een lading materialen werden geraakt.

De brandweer heeft de vrouw uit de auto geholpen en aan de ambulancedienst overgedragen. Die brengt de vrouw naar het ziekenhuis.

De politie onderzoekt wat er mis ging. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van een kruising waar autoverkeer naar rechts of links moet afslaan.

Foto's Koen Laureij