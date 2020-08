Auto rijdt over markt in Nieuwegein

NIEUWEGEIN - Rond 11:35 uur reed een automobilist de markt op het Muntplein op, na een verkeersruzie. De politie zoekt getuigen van deze ruzie.

De man was verwikkeld in een conflict met twee andere automobilisten op de A.C. Verhoefweg en reed daarvan weg, tussen de marktkraampjes op het Muntplein door. Hij reed zich daarna klem op een paaltje. Hij verklaarde dat hij zichzelf in veiligheid wilde brengen. Er raakte niemand gewond. De 30-jarige automobilist uit Nieuwegein, werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is en vraagt zowel de andere automobilist, als getuigen van de voorafgaande verkeersruzie zich te melden om hun informatie door te geven. Dat kan via 0900-8844. (Foto's: Koen Laureij)