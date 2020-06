Auto Rijkswaterstaat getorpodeerd op de A27

MAARTENSDIJK - Op de rijksweg A27 nabij Maartensdijk is maandagavond een vrachtwagen van Post NL achterop een auto van Rijkswaterstaat geknald. De auto van de wegbeheerder stond daar een eerder ongeval te beveiligen.

Door de klap werd de wagen van Rijkswaterstaat gelanceerd en kwam deze op de kop aan de andere kant van de vangrail terecht. De weginspecteur zat gelukkig niet in de auto en kwam met de schrik vrij.

Volgens Rijkswaterstaat was de rijbaan afgezet met pilonnen en door een rood kruis op de matrixborden. Ook had de weginspectie-auto een lichtgevende pijl uitstaan. De chauffeur is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Onderzoek moet uitwijzen waarom hij tegen de inspectiewagen is aangereden.

De weginspecteur was op het moment van de aanrijding bezig met de afhandeling van een eerder ongeluk, waarbij een auto klem zat tussen de vangrail en de geluidswal. De bestuurder was de macht over het stuur verloren. Hierbij vielen geen gewonden.



Foto's Caspar Huurdeman