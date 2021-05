Auto rolt vier keer over de kop bij Lopikerkapel

LOPIKERKAPEL - Drie personen zijn zondagnacht gewond geraakt toen zij met hun auto van de Lekdijk-Oost raakten en vier keer over de kop sloegen. De auto eindigde meters naast de dijk.

Hulpdiensten werden gealarmeerd, maar naar de verkeerde locatie gestuurd. Hulpdiensten kregen door dat de gecrashte auto langs de Lekdijk-Oost bij Nieuwegein zou liggen, maar dat bleek de Lekdijk-Oost bij Lopikerkapel te zijn. Een verschil van bijna 10 kilometer.

Een traumahelikopter was al in de lucht voor dit ongeval en kon snel koers zetten naar de juiste locatie bij Lopikerkapel.

De drie gewonden, onder wie de bestuurder van de auto, zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zij waren allemaal aanspreekbaar. Een vierde persoon in de auto bleef ongedeerd.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Of er aanhoudingen zijn verricht is onduidelijk. (Foto's: Koen Laureij)