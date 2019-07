Auto spontaan in brand op de Schijfmos in Houten

HOUTEN - Op het Schijfmos in Houten is een auto in brand gevlogen tijdens het rijden. De bestuurster zette de auto stil en kon zonder problemen de auto uitkomen. Omwonenden snelden toe met een brandblusser waardoor de brand beperkt bleef. De brandweer had het vuur dan ook snel onder controle.

De bestuurster werd geschrokken opgevangen bij omwonenden. De auto is door de brandweer langs de weggezet en zal later worden afgesleept.

De brand is waarschijnlijk het gevolg van een technisch mankement aan de auto.

Foto's Koen Laureij