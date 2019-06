Auto te water in Amsterdam-Rijnkanaal Nieuwegein

NIEUWEGEIN - Hulpdiensten zijn dinsdagavond massaal uitgerukt voor een auto te water in het Amsterdam Rijnkanaal bij Nieuwegein. Brandweerduikers gingen het water in en hadden het voertuig snel gevonden. Er bleek niemand in de auto te zitten.

Wel zijn veel spullen uit de auto, vooral tassen, naar de oppervlakte gedreven. De politie zal de auto verder onderzoeken en laten bergen. Onduidelijk is nog of dat vannacht gaat gebeuren.

Op dit moment kan de politie nog niet aangeven of de auto gestolen blijkt. Omwonenden en passanten geven bij de politie aan dat op dit gedeelte van de Overeindseweg vaak hangjeugd voor overlast zorgt.

Foto's Koen Laureij